La campagne nationale de vaccination accélérée contre la Covid-19 se poursuit et est en train de porter ses fruits. Le samedi 11 décembre 2021 sur Radio Bénin lors d’une séance de sensibilisation des jeunes parlementaires du Bénin sur la campagne nationale de vaccination accélérée contre la Covid-19 à Porto-Novo, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a déclaré qu’«après trois semaines de campagne grâce à l’engagement des uns et des autres, nous sommes passés de 4% à 12% donc pratiquement de 383.000 à 1.145.O00 cibles vaccinées».

Selon les informations recueillies du ministère de la Santé, le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 s’améliore de plus en plus au Bénin avec la campagne nationale de vaccination accélérée contre la Covid-19 lancée par le gouvernement du Bénin. A la date du 03 janvier 2022, 1.897.214 doses de vaccins ont été administrées sur toute l’étendue du territoire national, soit un taux de couverture vaccinale de 19,49%. Parmi les 1.897. 214 personnes qui ont reçu les doses de vaccins, 1.421.442 personnes sont totalement vaccinées et 475.772 sujets ont reçu leur première dose et sont en attente de la seconde.