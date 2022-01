Au Bénin, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou, a lancé le recrutement de 1300 élèves-agents policiers. C’est ce qu’on retient d’un communiqué radio-télévisé en date d’hier mardi 25 janvier 2022. « Il sera organisé au titre de l’année 2022, le concours de recrutement de la première vague de 1300 élèves-agents de police sur les 2000 autorisé par le gouvernement » renseigne la note qui donne les conditions d’accès au concours. On retient notamment que les candidats doivent avoir le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent, avoir un carnet de vaccination contre la Covid-19 ou un résultat PCR négatif datant de moins de 48 heures à chaque étape du processus du recrutement.

Les dossiers de candidatures seront recueillis entre le 18 janvier et le 02 février

Les postulants doivent aussi être des personnes n’ayant jamais eu de démêlés avec la justice. C’est-à-dire, qu’ils n’ont jamais fait l’objet de poursuite judiciaire, d’une incarcération ni d’une condamnation même assortie de sursis. Les dossiers de candidatures sont recueillis par les Directions départementales de la police républicaine du 18 janvier au 02 février 2022. Il y aura lors du recrutement, une épreuve physique et sportive consistant en une course de 4000 mètres pour les candidats de sexe masculin et de 2000 mètres pour les candidats de sexe féminin.

3900 candidats seront retenus à l’issue de l’épreuve physique et sportive, pour la phase écrite

Une épreuve écrite de dissertation de culture générale d’une durée de 3 heures suivra. 3900 candidats seront retenus par ordre de mérite à l’issue de l’épreuve physique et sportive, pour la phase écrite selon le communiqué signé du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou. Le gouvernement de Patrice Talon s’est inscrit depuis peu dans une logique de renforcement des effectifs de la police et de l’armée. Un concours de recrutement a d’ailleurs été lancé par l’état-major général des forces armées béninoises pour le recrutement de militaires.