Le gouvernement met tout en œuvre pour la réalisation du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026, la mobilisation des ressources humaines comme financières. Cependant, il y a des risques que le Programme d’Action du Gouvernement (PAG II) prenne un frein. Des principaux facteurs de succès et de risques du programme, la capacité d’absorption des ressources et l’exécution des projets sont des éléments à la portée des acteurs béninois. Sur Radio Bénin, le Président du Comité d’élaboration du PAG 2 , Achille Houssou a fait savoir qu’il existe des facteurs exogènes du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026.

Selon le Président du Comité d’élaboration du PAG2, Achille Houssou, «notre pays était connu comme l’un des meilleurs en matière de planification-programmation». «Nous avions des insuffisances pour l’exécution» a-t-il reconnu. Il a déclaré que «depuis quelques années nous montrons désormais que nous pouvons exécuter mieux». Mais le Président du Comité d’élaboration du PAG2 a fait savoir que «cependant, il y a des risques. Il y a des facteurs exogènes». «Aujourd’hui, c‘est le COVID, c’est les changements climatiques, c’est aussi tout ce qui vient de la conjecture internationale. Un facteur important aussi aujourd’hui, c’est la sécurité» a précisé le Président Achille Houssou. Pour lui, ce qui est «à notre portée et qui nous concerne, c’est la capacité d’absorption. C’est notre capacité à exécuter ce projet réellement. C’est interroger toute la chaîne de dépenses publiques. C’est interroger nos processus d’acquisition de biens et de services. Est-ce qu’ils sont efficaces ces processus? Donc volontairement tout ceci a été relayé sous forme d’éléments d’attention».Il a affirmé que cela permettra de «nous amener à voir les éléments de succès».Il a demandé qu’«il faut que chacun s’approprie le programme, les acteurs soient responsabilisés, que les règles et pratiques, bonnes pratiques développées soient utilisées et que nous ayons des mécanismes innovants et exactement comme chacun de nous va au marché et acheter, quand il a la possibilité de négocier le prix». «Nous devons être dans la même dynamique pour dire est-ce que nous faisons le meilleur achat pour l’Etat ?» a-t-il insisté.