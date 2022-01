Armand Gansè, le Directeur général de la Société de gestion des marchés publics (Sogéma) était l’invité de l’émission « Kaleidoscope » de web tv Binews. L’autorité a notamment parlé des incendies au marché Dantokpa mais également de l’arrêté du préfet du Littoral qui régulait la circulation des bus « Tokpa-Tokpa » dans la ville de Cotonou. Un arrêté qui a depuis été révoqué sur ordre du ministre de la décentralisation Raphaël Akotègnon. Armand Gansè pense que « l’arrêté dans son fond n’est pas mal » mais c’était « mal pensé quelque part ».

« C’est une manière de tracasser les usagers »

Pour lui un « usager qui quitte Avrankou, Kétou, Porto-Novo ou Sèmè-Kpodji qui doit d’abord marquer un arrêt à Abattoir , avant de prendre un autre moyen de déplacement pour se rendre à Dantokpa, c’est (tracassant). C’est une manière de tracasser les usagers » pense foncièrement le Dg. Cette mesure, poursuit-il, générait des frais supplémentaires pour les usagers.

Celle qui » achète ses marchandises et qui doit normalement les amener peut-être à Bohicon, dans l’arrêté c’est dit que les chargements commencent à partir de 21 heures jusqu’à 6 heures du matin alors que les marchandises achetées ne sont pas des marchandises prohibées (et) frelatées pour qu’on les fasse circuler la nuit, donc ça pose problème » fait remarquer le Dg de la Sogéma. Armand Gansè estime que c’est à cause de ces tracasseries que l’arrêté a été annulé.

Il y a un « désordre total » au niveau des « Tokpa-Tokpa »

Il pense qu’on ne réduit pas la mobilité urbaine en demandant à l’usager de descendre à « Abattoir » avant de se rendre au marché Dantokpa. Un trajet qui ne peut pas se faire à pied. Il lui faut donc un véhicule pour la destination. En somme, l’arrêté n’a pas atteint son objectif, selon le Dg de la Sogéma. Il reconnaît cependant, qu’il y a un « désordre total » au niveau des « Tokpa-Tokpa ». « On doit les maîtriser » a ajouté l’autorité, persuadé que des solutions seront trouvées.