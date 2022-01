Un véhicule des Forces armées béninoises (FAB) a sauté dans la matinée de ce jeudi 06 janvier 2022 sur une mine artisanale à Tanguiéta qui se trouve dans le département de l’Atacora. Cette explosion du véhicule militaire a occasionné deux (02) morts du côté béninois.

Il faut rappeler que la première attaque contre l’armée béninoise a eu lieu le mercredi 30 novembre 2021 dans les encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara. La seconde attaque s’est produite à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021. Une position des Forces armées béninoises (FAB) a été attaquée une nouvelle fois par des présumés djihadistes près de la frontière avec le Burkina Faso. L’accrochage entre les présumés Djihadistes et l’armée béninoise s’est passé dans la journée du mercredi 22 décembre 2021. Signalons également qu’à l’ouverture d’un séminaire le mardi 21 décembre 2021, le ministre délégué chargé de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin a invité les militaires à la vigilance, car le danger est désormais là. « Avant, nous disons que la menace est au Nord-Ouest, la menace est au Nord, la menace peut venir de l’Est. Maintenant, la menace est là, et à tout moment, peut surgir d’une façon ou d’une autre », a déclaré le ministre de la défense nationale. Il leur a même demandé « d’être toujours sur le qui-vive, d’être aguerris et de remarquer les moindres gestes qui peuvent être déjà des signes annonciateurs d’un mouvement qui, si on y prend garde, peut devenir la gangrène. Ça, je ne vous souhaite pas».