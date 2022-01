Le lundi 24 janvier dernier, la douane a encore réussi à intercepter des produits psychotropes . Il s’agit de 65 plaquettes de chanvre indien. La saisie a eu lieu à Comè dans le département du Mono. Les disciples de Saint Mathieu n’ont pas pu mettre la main sur la personne qui transportait cette drogue. Elle a pris la poudre d’escampette, abandonnant sa moto. Les éléments de la douane sont à sa recherche. Les produits seront convoyés vers l’Office centrale de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) selon les sources concordantes.

Vigilance des agents de la douane et de police

Selon toute vraisemblance, le chanvre indien circule au Bénin. Le jeudi 20 janvier dernier, la police républicaine avait déjà arrêté une vendeuse de cette drogue à Ouèdo dans le commune d’Abomey Calavi. L’intéressée habitait Kpossidja, un quartier de cet arrondissement. On lui reprochait la détention et la commercialisation de chanvre indien. La vigilance des agents de la douane et de la police républicaine permet de mettre hors d’état de nuire ces personnes qui abîment la santé de leurs compatriotes.

En 2021, plusieurs affaires de drogue ont rythmé l’actualité béninoise. On se souvient de l’affaire Sonimex, du nom de cette société dirigée par Séraphin Yéto. En effet, il a été découvert dans l’un des conteneurs de sucre achetés par la société, 150 plaquettes de cocaïne pesant un peu plus de 145 kilogrammes. En novembre 2021, les services spécialisés avaient encore mis la main sur 780 kg de cocaïne dans le magasin d’un riche commerçant libanais.