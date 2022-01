Les Sapeurs-pompiers ont effectué plus d’interventions en 2021 qu’en 2020. Cela peut être aisément constaté dans les statistiques de l’année 2021 que le Groupement national des Sapeurs-pompiers a présentées ce lundi 03 janvier 2022 par le Chef de Corps, le Lieutenant-Colonel Sanni Gomina.

La route plus meurtrière en 2021 qu’en 2020. Selon Frissons Radio, les sapeurs-pompiers ont réalisé 12109 interventions en 2021 contre 10744 en 2020. Ils ont enregistrées au total 510 décès dont 89 cas de noyade. 315 personnes ont trouvé la mort sur les axes routiers. Il faut préciser également que 9230 personnes ont été sauvées l’année dernière.

Il faut signaler que les causes des accidents de la voie publique peuvent être dues entre autres à la fatigue, à la consommation des stupéfiants comme le cannabis, à l’excès de vitesse, à la prise de l’alcool au volant et au non-respect du Code de la route. Notons que la distraction peut être également une cause des accidents de la voie publique.