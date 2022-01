L’année ne commence pas bien pour Ulrich Adjovi. Le PDG du Groupe Empire a constaté hier dimanche 02 janvier un incendie destructeur à « L’aéroport Live Bar-Restaurant » dont il est le promoteur. Les dégâts sont énormes selon le site My Addictive. Ils se chiffreraient à plusieurs millions de Fcfa. Le restaurant en question est situé à la Haie Vive, un quartier huppé de Cotonou. On ignore pour l’instant la cause de l’incendie.

De sources concordantes, quelques chaises ont juste été sauvées, sinon tout le reste est parti en fumée. Rappelons que Ulrich Adjovi est le président du Groupe Empire qui possède plusieurs chaînes de Lounges bars, de boîtes de nuit, de salles de jeux, de restaurants, de spectacle et de plage privée dans plusieurs pays africains. Dans son message de vœux pour la nouvelle année, il invitait ses compatriotes à « toujours tenir bon afin de relever les nombreux défis qui se pointent à l’horizon ».

« Nous pouvons y arriver »

« Parfois le chemin peut être parsemé d’embûches, mais nous pouvons y arriver » a poursuivi le jeune promoteur. Il n’a pas occulté la crise sanitaire « cet ennemi public (qui) continue de sévir partout ». Outre le coronavirus, il a évoqué les attaques terroristes « enregistrés dans la partie septentrionale du pays, occasionnant ainsi une psychose générale ».