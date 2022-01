Des aires marines protégées viennent d’être créées par le gouvernement du Bénin. Ces aires marines protégées couvrent Donaten à Cotonou et la bouche du Roy à Grand-Popo. La création de ces aires marines protégées a été entérinée par le conseil des ministres de ce mercredi 05 janvier 2022 .

Selon le conseil des ministres de ce mercredi 05 janvier 2022, « ces aires marines permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes qui regorgent d’une riche diversité biologique menacée ou en voie d’extinction, à savoir : tortues marines, lamantins d’Afrique, baleines et dauphins, diverses espèces de poissons, etc ». Pour le gouvernement, ces aires marines protégées constituent « des zones privilégiées de ponte pour les tortues et de reproduction des espèces halieutiques». Il a fait savoir que ces zones privilégiées «feront l’objet, chacune, d’un plan d’aménagement et de gestion » et que «celui-ci définira les conditions d’accès, d’exploitation sur une base temporelle, de zonage sous la supervision des services techniques compétents ainsi que sur la base de l’application des principes de participation et de cogestion avec les populations riveraines ».