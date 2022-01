L’armée béninoise entend se moderniser dans les prochaines années pour faire face aux défis de l’heure que sont la piraterie maritime et le terrorisme. Le ministre de la défense Fortunet Alain Nouatin a évoqué la continuité des réformes engagées dans l’armée lors du premier quinquennat de Patrice Talon et les projets à mettre en œuvre pour une armée plus performante. L’autorité s’est appuyée sur le volet Défense du Programme d’Actions du Gouvernement pour la période 2021-2022.

On retient que la garde nationale créée par la loi portant statut des forces armées béninoises sera bientôt opérationnelle. On assistera aussi à la mise en place du conseil national de sécurité et de défense et du Conseil national de renseignement « qui définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement » a expliqué le ministre délégué chargé de la défense nationale. Au titre des projets, il y a le programme de renforcement des capacités des forces armées béninoises.

265 milliards pour lutter contre le terrorisme et la piraterie maritime

« Ce projet d’un coût global de 265 milliards a pour objectif de rendre plus performant l’outil de défense et de l’adapter aux défis majeurs de sécurité qui sont le terrorisme et la piraterie (maritime) » a laissé entendre l’autorité. Le deuxième projet est centré sur le soutien sanitaire aux militaires en campagne, pour répondre efficacement et améliorer le moral de la troupe.

« Il faut qu’il ait moins de pertes dues à un retard des prises en charge des blessés » souligne Fortunet Alain Nouatin. Le troisième projet est relative à l’optimisation des opérations militaires extérieures. Cela permettra , d’« être plus efficients, plus efficaces et donner un meilleur rayonnement extérieur au système de défense du Bénin afin de pouvoir capitaliser les aides des pays voisins en cas de crises et de conflits ».