Le président du Mouvement Populaire de Libération (Mpl) a rencontré récemment « les jeunes leaders » de Porto-Novo. Les législatives de 2023 étaient au cœur des discussions. Expérience Tébé a dit à ses vis-à-vis que le moment est venu pour les jeunes de se donner la main pour que l’année prochaine, ils soient mieux représentés au parlement aujourd’hui occupé par la « vieille classe politique qui se succède de saison en saison ».

« A la dernière législature, si on doit citer les représentants du peuple qui ont été à la hauteur de la tâche, les plus méritants, c’est parmi les jeunes » a poursuivi Expérience Tébé. Il estime donc que les jeunes sont capables de retourner au parlement pour représenter valablement cette couche de la société et poser ses problèmes.

« Notre quotidien aujourd’hui est devenu complètement difficile »

« Les vrais problèmes, c’est notre quotidien aujourd’hui qui est devenu complètement difficile » a déclaré le président du MPL, persuadé qu’il faut dans ces conditions se réorganiser pour que la jeunesse puisse avoir la possibilité « d’influencer positivement les choses ». Selon lui, il faut qu’il y ait des « voix neutres » au parlement en 2023, « pas des gens qui sont entachés par des scandales où qui ont des liens incestueux avec les gouvernants. Des gens qui (à cause de leur passé) ne peuvent pas dire la vérité ».