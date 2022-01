Au Bénin, le gouvernement a entrepris de réformer l’administration territoriale l’année dernière. En effet, le 21 octobre 2021, les députés ont voté à l’unanimité la loi n° 2021-14 portant Code de l’administration territoriale qui a créé de nouveaux postes au sein des mairies. Le gouvernement travaille pour la matérialisation de cette réforme. Selon le journal L’Evènement Précis, Patrice Talon a rencontré le mardi 04 janvier 2022, les membres du bureau exécutif national de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb).

Il a été exposé à ces derniers, les différentes étapes de la mise en œuvre de cette réforme. En premier lieu, il y aura le lancement des appels à candidatures pour pouvoir aux postes de Secrétaire Exécutif, de chargé de l’environnement, de la Personne responsable des marchés publics et des responsables financiers notamment. Au cours de cette séance, il a été révélé aux maires que le processus de recrutement des personnes devant occuper ces postes sera lancé d’ici la fin de ce premier mois de l’année.

Le nouveau Code ne fait plus du maire l’ordonnateur du budget communal

Une plateforme de recrutement aurait déjà été conçue et sera divulguée dans les prochains jours. Rappelons que le nouveau Code de l’Administration territoriale ne fait plus du maire l’ordonnateur du budget communal. Ces fonctions relèvent désormais des attributions du secrétaire exécutif qui procède d’une mutation de la fonction de secrétaire général de la mairie. Le maire reste cependant la première autorité politique et administrative de la commune.