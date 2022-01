Dès demain lundi 17 janvier personne ne pourra entrer et sortir de l’Université d’Abomey-Calavi à partir de 19 heures sans décliner son identité. Ainsi en a décidé le recteur Félicien Avléssi. En effet, dans un communiqué adressé aux étudiants, personnel enseignant, personnel administratif et autres usagers de l’UAC, le maître de céans, informe qu’il y aura dès ce lundi des contrôles d’identité et des fouilles inopinées sur les véhicules à quatre roues à l’entrée et à la sortie du campus.

« Démasquer et décourager les commanditaires et responsables de troubles »

Les personnes concernées par cette mesure doivent donc se munir de leurs badge professionnel, carte d’identité nationale, fiche d’inscription, carte d’étudiant et autres pièces pouvant les identifier et justifier leur présence sur le campus au delà de 19 heures. Comme indiqué, il y aura des fouilles inopinées sur les véhicules à quatre roues. Les étudiants, personnel enseignant, personnel administratif et autres usagers de l’UAC feront également l’objet de légères fouilles . Cette décision vise à « démasquer et décourager les commanditaires et responsables de troubles » selon le communiqué.

Une violente bagarre en décembre 2021

En effet, des tentatives d’atteinte à la sécurité, menacent depuis quelques semaines la quiétude et la paix sur le campus d’Abomey-Calavi d’après l’autorité rectorale. Inutile de rappeler qu’il y avait eu une violente bagarre entre les étudiants de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) et la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) le 14 décembre 2021. Plusieurs personnes avaient été blessées. Il y a même eu des arrestations pour « coups et blessures volontaires » ; des responsables de l’Unseb notamment.