Le Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2) a été dévoilé le jeudi 06 janvier 2022. Dans le secteur de la diplomatie béninoise, le ministre des Affaires Etrangères, Aurélien Agbénonci a annoncé que d’ici 2026, il y aura la mise en place d’une zone de libre-échange avec le Nigeria et qu’elle sera effective sous peu pour dynamiser les relations entre le Bénin et le Nigéria. Il a fait savoir que les 14 ambassades devenues des pôles régionaux du fait de la nouvelle carte diplomatique du Bénin vont continuer à faire rayonner le pays.

Dans son Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026, le gouvernement a dit que « la diplomatie béninoise sera davantage un outil de développement ». Selon le ministre des Affaires Etrangères, Aurélien Agbénonci, il y a des «réformes majeures qu’il faut retenir ». Il a cité d’abord, « la dynamisation des pôles régionaux de la nouvelle carte diplomatique ». Il a déclaré que les 14 ambassades sont devenues des pôles régionaux du fait de la nouvelle carte diplomatique du Bénin. Ces 14 ambassades sont appelées des pôles régionaux «parce que lorsque le Président vous envoie comme Ambassadeur à Paris et que vous êtes aussi en charge de l’Estonie pour que vous deviez agir sur le Danemark, vous êtes forcément dans une posture d’outil régional».

La mise en place de la zone de libre-échange

Le ministre des Affaires Etrangères a affirmé que l’une des réformes majeures au plan diplomatique d’ici 2026, est «la mise en place de la zone de libre-échange avec le Nigeria ». «Nous savons très bien que nous avons subi à un moment donné cette fermeture qui s’est faite en violation des textes de la CEDEAO mais il faut être réaliste. Nous avons décidé nous de composer » a-t-i fait remarquer. Il a révélé que le Bénin n’arrive « même pas à vendre certains de nos produits au Nigeria alors que les textes de la CEDEAO rendent possible normalement la circulation, la vente de tout ce qui est produit dans l’espace CEDEAO ». C’est pour cela, a-t-il dit, que « le Président a décidé que nous puissions mettre en place cette zone de libre-échange où nous allons avoir quelques accords particuliers, où nous allons nous mettre d’accord sur des détails parce que nous nous sommes rendus compte que quand nous échangeons avec nos amis du Nigeria, lorsque certains détails ne sont pas réglés avec eux, on n’arrive pas à avancer».

Des conseillers au partenariat et à la coopération décentralisée

Le ministre Aurélien Agbénonci a annoncé qu’il y aura la création de postes des «conseillers en partenariat et à la coopération décentralisée». Il a fait savoir «que la coopération décentralisée est une source aussi de mobilisation et auprès des préfets et auprès des maires ». C’est pour cela, a-t-il affirmé, « qu’il y ait des agents qui ont certaines aptitudes pour les accompagner».