Dans une décision en date du 14 janvier 2022, le Directeur Général de la police républicaine (DGPR), Soumaïla Yaya a nommé le Commissaire divisionnaire de police WANOU Léonard comme Directeur de l’Emigration et de l’Immigration pour assurer l’intérim. Selon la décision, ce dernier est déjà installé dans ses fonctions depuis le lundi 17 janvier 2022. Le Commissaire divisionnaire de police WANOU Léonard remplace l’ex Commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo arrêté dans une affaire de délivrance de passeports.

Il faut signaler que l’ex Commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo et 07 autres personnes sont placés sous mandat de dépôt depuis le jeudi 30 décembre 2021. Le Commissaire Divisionnaire de Police, Florent Edgard Agbo est poursuivi pour «abus de fonction». Pour les 7 autres personnes, c’est l’infraction de «faux et usage de faux » qui a été retenue contre eux. Leur procès est prévu pour le 24 janvier 2022 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).