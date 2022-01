Le 24 novembre dernier, un tribunal français rendait sa décision dans l’affaire de la sextape dans laquelle le footballeur français Karim Benzema était cité. Il avait été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende 75 000 euros. Par ailleurs au niveau civil, la justice l’avait condamné à rembourser les 80.000 euros de frais de justice. Aussi, Benzema et ses co-accusés devraient-ils verser 150 000 euros collectivement à Valbuena correspondant à l’indemnisation du préjudice moral. Le cumul de ces deux montants a été prélevé sur le compte bancaire de l’international français.

Face à l’inaction de la star du Real Madrid, le plaignant a décidé d’agir malgré que Benzema ait interjeté appel. Valbuena a pu obtenir grâce à l’action d’un huissier de justice, la saisie d’un montant de 230.000 euros correspondant au remboursement de frais de justice. Mais aussi le montant d’indemnisation du préjudice moral que la tar star du Real devait payer avec ses co-accusés. Il faut dire que la condamnation de la star de Real était accompagnée d’une exécution provisoire. Selon nos informations, le prélèvement a été effectué la semaine dernière plus précisément le 21 Janvier 2022.