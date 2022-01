Depuis maintenant quelques jours, le monde est entré dans une nouvelle année, l’année 2022. Et comme il est de coutume un peu partout sur le globe, les personnes formulent des vœux à l’endroit des proches ou des connaissances pour la nouvelle année qui démarre.

C’est souvent l’occasion de resserrer les liens avec ses proches. La nouvelle année n’est souvent pas célébrée par la communauté musulmane. et certains l’expriment ouvertement. Gims, le célèbre artiste français a exprimé son agacement dans une vidéo qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive dans la journée d’hier. «S’il vous plaît, laissez-moi avec les « bonne année, nouvel an » (…). Je n’ai jamais répondu à ça, mais vous continuez de m’en envoyer tout le mois de janvier et février. Les muslims (musulmans) arrêtez ça».

Il n’en fallait pas plus pour que Booba, un autre célèbre artiste français qui ne rate pas l’occasion de le tacler quand il peut pour le faire bondir et saisir son clavier pour poster des messages sur les réseaux sociaux. il n’a pas manqué de critiquer « Gims grand pitre sans pupitre que tu es! », a réagi le rappeur B2O. Il a par la suite repartagé plusieurs tweets dans lesquels Gims était critiqué. D’un autre côté, le candidat Zemmour a réagi à travers un tweet.

Maître #Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle d’identité. pic.twitter.com/21FN4QB2PN — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 1, 2022