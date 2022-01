Nouveau coup dur pour le président brésilien Jair Bolsonaro. D’abord diffusé par TV Globo, la nouvelle de l’hospitalisation du président brésilien a fait le tour de la toile. Le président Bolsonaro vient de confirmer la nouvelle : il a été une nouvelle fois hospitalisé d’urgence ce lundi 3 janvier. Le leader brésilien a dû mettre fin manu militari à ses vacances pour rejoindre un hôpital de Sao Paulo. Il y serait pour de nouveaux problèmes d’occlusion intestinale.

C’est la deuxième fois qu’il est hospitalisé pour cette raison. Sur ses comptes officiels, le président brésilien a confirmé la nouvelle et a raconté les circonstances de son hospitalisation : « J’ai commencé à être malade après le déjeuner de dimanche. Je suis arrivé à l’hôpital à 3 h aujourd’hui. On m’a mis une sonde nasogastrique. D’autres examens seront faits pour une éventuelle opération d’obstruction interne dans la région abdominale. C’est la deuxième hospitalisation avec les mêmes symptômes, suite au coup de couteau (06/set/18) et 4 chirurgies majeures. Dr Macedo arrive à 15 h aujourd’hui » a déclaré le président Jair Bolsonaro.

– Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022