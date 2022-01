Accueillir un nouveau bébé dans une famille est une événement heureux. Au Nigéria, Alhassan Ado-Doguwa, un élu de la chambre des représentants, a annoncé dans la journée d’hier, la naissance d’un bébé, une fille selon les confidences de l’homme politique.

La famille de l’élu nigérian Alhassan Ado-Doguwa membre du parti de Buhari, s’est agrandie. L’élu a annoncé lors de la plénière d’hier mardi 25 Janvier 2022 que sa famille avait accueilli son 28è enfant. L’élu qui se dit toujours actif car n’étant que dans la cinquantaine n’a pas caché son désir d’avoir plus d’enfants. « Ce n’est plus une nouvelle. Ce n’est plus une nouvelle parce que cette chose s’est produite au cours des dernières 24 heures. Il est vrai que ma famille bien-aimée a obtenu une personne supplémentaire. C’est une petite fille » a annoncé l’élu nigérian.

Puis l’élu a donné des nouvelles de la mère et du bébé avant de remercier Dieu. « La mère et le bébé sont de bonne humeur. Le mari est toujours actif. Je suis là. Et je remercie Dieu d’avoir tenu ma parole envers la Chambre (…) je vous avais promis que je continuerais à compter. Je veux par la grâce de Dieu et vos prières que le décompte se poursuive« . Sur un ton ironique, l’élu nigérian a plaidé pour que les familles nombreuses ayant 30 enfants ait un bureau de vote en leur sein. Dans la même lancée il a fixé une date butoir pour atteindre cet objectif : avant les élections de 2023.