La situation sécuritaire au Burkina Faso s’est dégradée depuis plusieurs années à cause des attaques djihadistes qui endeuillent le pays. Plus de 2000 personnes sont mortes dans ces attaques perpétrées par des terroristes de Daesh et d’Al-Qaïda. L’Etat burkinabé a visiblement du mal à enrayer cette menace et la population meurtrie par ces attaques manifeste souvent même si ces mouvements d’humeur sont vite dispersés par la police. Hier dimanche 23 janvier, des militaires se sont mêlés à la danse.

En effet, des mutineries ont été signalées dans différentes casernes et bases aériennes du pays. Il y a même eu des coups de feu à proximité de la résidence du président burkinabé Rock Kaboré, en fin de journée. La situation pouvait laisser craindre un coup d’Etat, mais il n’en est rien selon le gouvernement burkinabé qui a tout de même reconnu les mutineries dans les casernes du pays.

Un couvre-feu décrété

Les militaires exigeaient des moyens adaptés pour faire face aux terroristes, de même que le départ des chefs de l’armée. Ils ont par ailleurs réclamé une meilleure prise en charge des soldats lors des combats ou pendant les attaques de ces djihadistes contre leurs positions. Il n’y a pas eu de déclaration formelle pour exiger le départ du président Burkinabé qui a d’ailleurs décrété un couvre feu jusqu’à nouvelle ordre dans le pays entre 20 h et 5H 30.

Rencontre du ministre de la défense avec les représentants des mutins

Le Général Barthélémy Simporé, ministre de la défense a rencontré dans la journée d’hier dimanche , les représentants des mutins. Il faut dire qu’en fin de soirée, alors que des tirs se faisaient entendre près de la résidence du président Kaboré, il y avait aussi des coups de feu qui échappaient des casernes de Baba Sy et de Sangoulé Lamizana situées à Ouagadougou.