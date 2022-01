Après le Soudan, le Mali et la Guinée, c’est au tour de Burkina Faso de connaître un coup d’état. Rock Marc Christian Kaboré, le président de ce pays voisin du Bénin a été déposé par des militaires. Un putsch qui intervient dans un contexte sécuritaire difficile, puisque le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes meurtrières depuis de nombreuses années. Le politiste Nathaniel Kitti, enseignant à l’Université d’Abomey Calavi est revenu sur la genèse du problème burkinabé au micro de Radio Bénin.

C’est « l’effet domino de la chute de Kadhafi en Libye »

A l’en croire, c’est « l’effet domino de la chute de Kadhafi en Libye. En plus de ça, le Burkina a été un pays géré pendant plus de 25 ans par les militaires, renversés par une révolution. Ceux qui sont partis du pouvoir ont des connexions avec ces groupes contestataires, qui étaient dans le Sahel avec lesquels, ils étaient en pourparlers ». L’universitaire a rappelé à cet effet, le rôle joué par l’ancien président Blaise Compaoré dans les pourparlers de paix au niveau du Mali, de la Mauritanie et même du Niger. Son départ du pouvoir a donc « désorganisé le système ».

« Pour pouvoir espérer trouver une solution au terrorisme » croit savoir le politiste »

Ceux qui sont arrivés au pouvoir, n’ont pas réussi à se reconnecter à ces groupes contestataires. Le président renversé Rock Kaboré également n’a pas pu travailler à maîtriser ces groupes contestataires, pense l’enseignant chercheur. Il par ailleurs persuadé que le problème Burkinabé ne peut être résolu efficacement sans une réconciliation avec le camp Compaoré. « La situation du Burkina ne peut trouver de solution efficace sans une réconciliation avec le groupe de Blaise Compaoré qui est parti du pouvoir. Il faut une gestion consensuelle du pouvoir politique au Burkina Faso pour pouvoir espérer trouver une solution au terrorisme » croit savoir le politiste.