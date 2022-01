Ce dimanche, plusieurs casernes du Burkina Faso ont été secouées par des mutineries de soldats qui ont exigé plus de moyens pour lutter contre les terroristes. les soldats réclamaient également le départ des chefs de l’armée accusés de saper les efforts de lutte contre le terrorisme. Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs casernes du pays provoquant stupeur et fébrilité dans la capitale.

Le gouvernement du président Kaboré a très vite appelé au calme démentant les rumeurs de coup d’état répandues sur les réseaux sociaux. D’après les autorités, le président Kaboré n’a pas non plus été arrêté. Les premiers coups de feu ont été entendus près de la caserne de Sangoulé Lamizana dans laquelle sont détenus des soldats qui avaient tenté un coup d’état, notamment le général Diendéré, ancien proche de Compaoré. Des militaires se sont exprimés sur la situation et ont exigé des moyens adaptés pour lutter contre les terroristes. D’après la presse burkinabè, des discussions sont en cours avec les soldats et le ministre de la défense pour ramener le calme dans les casernes. Des centaines de manifestants ont apporté leur soutien aux militaires. Le siège du parti de Kaboré a été incendié dans la foulée.

Hormis cette caserne, des tirs ont également été entendus dans les casernes de Kaya et Ouahigouya, dans le nord du pays. Pour rappel, le président Kaboré fait face à une grogne générale dans le pays pour sa gestion de la crise sécuritaire. Plusieurs associations l’accusent également de faire le jeu des français, et récemment avec la crise au Mali, des manifestations ont également eu lieu dans le pays à cause du soutien du président à la sanction de la CEDEAO.