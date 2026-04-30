José Mourinho au Real Madrid : les cinq obstacles qui pourraient faire capoter son retour

Le Real Madrid cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine après une année 2025-2026 marquée par des résultats en deçà des attentes. Éliminé de la Coupe d’Espagne par Albacete, club de deuxième division, en janvier, le club madrilène devrait terminer la saison sans trophée sous la direction d’Álvaro Arbeloa, nommé en urgence mi-janvier pour remplacer Xabi Alonso. Parmi les noms qui circulent pour lui succéder, celui de José Mourinho revient régulièrement — mais cinq obstacles concrets compliquent sérieusement ce scénario.

Mourinho concentré sur Benfica, Klopp en tête des priorités madrilènes

Le principal frein vient du principal concerné. Selon Goal.com, l’entraîneur portugais a publiquement affirmé sa volonté de rester focalisé sur Benfica, indiquant que son prochain objectif est de ramener le club lisboète en Ligue des champions. Cette posture publique tranche avec les spéculations sur un retour à Madrid.

La direction du Real Madrid, de son côté, n’aurait formulé aucune approche officielle en direction du technicien portugais. Selon Sky Sports, aucune discussion n’existerait entre les deux parties à ce stade. Ce vide de négociation contraste avec l’urgence de la situation sportive madrilène.

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Mourinho n’est pas non plus le candidat prioritaire de Florentino Pérez. Selon Fabrizio Romano, Jürgen Klopp constitue l’option préférée de la direction madrilène, sous réserve que l’Allemand — sans poste depuis son départ de Liverpool en 2024 — accepte de reprendre du service. Mauricio Pochettino, porté par l’estime de longue date du président espagnol, représente une troisième piste sérieuse.

Une fenêtre contractuelle étroite et un passé qui pèse

Le facteur contractuel ajoute une contrainte supplémentaire. La clause de résiliation du contrat de Mourinho avec Benfica expire environ dix jours après le dernier match de la saison en mai, laissant une fenêtre particulièrement courte pour finaliser un accord sans frais de départ.

Le souvenir de son premier passage entre 2010 et 2013 constitue le cinquième obstacle. Son départ avait laissé des tensions au sein du vestiaire et une fracture de confiance avec une partie du groupe professionnel. Selon RMC Sports, plusieurs voix influentes dans l’entourage du club considèrent aujourd’hui qu’un retour de Mourinho représenterait une erreur d’orientation pour le Real. Le nom du prochain entraîneur madrilène devrait être connu d’ici la fin de la saison Liga, programmée le 24 mai 2026.