Les matches des huitièmes de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) ont pris fin ce mercredi 26 janvier 2022 . Vingt-quatre (24) équipes au départ le 09 janvier 2022, elles ne seront que huit (08) équipes pour les quarts de finale de ladite compétition. Les rencontres des huitièmes de finale de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) ont réservé beaucoup de surprises. Les équipes favorites telles que le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Mali sont éliminées prématurément du tournoi.

Gambie-Cameroun, Burkina Faso-Tunisie, Egypte-Maroc et Sénégal-Guinée Equatoriale. Telles sont les quatre (08) rencontres des quarts de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). La Gambie, la Tunisie, le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale, considérés comme des outsiders avant le démarrage de la compétition ont déjoué tous les pronostics et ont joué le rôle des trouble-fêtes. Pour cette 33ème édition de la Can Cameroun 2021, il faut s’abstenir de faire un pronostic pour un match. Les réalités du terrain sont autres choses. Le Nigéria, la Côte d’IVOIRE et le Mali en ont appris à leurs dépens. L’Egypte, considérée comme une équipe qui n’est pas en forme au début de cette compétition, est en train de monter en puissance.

Le match Egypte #Maroc est un derby maghrébin qui sera âprement disputé ce dimanche 30 janvier 2022.Le Sénégal, vice-champion de la 32ème édition de la Can Egypte 2019, doit se méfier de la surprenante sélection nationale de la Guinée Equatoriale. Quant à la confrontation Burkina Faso# Tunisie de ce samedi 29 janvier 2022, elle sera une rencontre équilibrée et indécise. Elle va se jouer sur de petits détails. Par contre, pour le match Gambie # Cameroun du samedi 29 janvier 2022, le Cameroun part largement favori. Les Lions Indomptables du Cameroun, jouant sur leurs propres installations, bénéficieront du soutien inconditionnel de leurs supporters qui vont les pousser à la victoire. L’objectif principal des Camerounais, c’est de remporter à tout prix la compétition qu’ils ont eux-mêmes organisé mais cela doit passer obligatoirement par une victoire sur la Gambie. Les Gambiens de leur côté les attendent de pieds fermes les Camerounais pour créer la surprise.

Les matches des quarts de finale de la Can Cameroun 2021

Samedi 29 janvier 2022

Gambie –Cameroun (17 h)

Burkina Faso –Tunisie ( 20h)

Dimanche 30 janvier 2022

Egypte –Maroc (16h)

Sénégal-Guinée Equatoriale (20h)