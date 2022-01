Dans le groupe E, les Leone Stars de la Sierra Leone ont créé, ce dimanche 16 janvier 2022 au stade Japoma de Douala, la surprise face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire en arrachant le match nul de 2 buts partout. Ce score de 2 buts partout est comme une victoire pour les Sierra Léonais. Ce résultat leur donne un grand espoir de décrocher éventuellement une place de qualification pour les huitièmes de finale. Les buts ivoiriens ont été inscrits par Sébastien Haller à la 25ème minute et Nicolas Pépé à la 65ème minute. Quant aux buts sierra léonais, ils ont été marqués par Musa Kamara à la 55ème minute et Alhji Kamara à la 93ème minute.

Le match Côte d’Ivoire # Sierra Leone, de ce dimanche 16 janvier 2022 au stade Japoma de Douala, a tenu toutes ses promesses. Sans round d’observation, les attaquants des Eléphants de la Côte d’Ivoire ont appuyé sur l’accélérateur. A la 3ème minute, l’attaquant ivoirien Wilfried Zaha tombe dans la surface de réparation sierra léonaise, l’arbitre sénégalais ne le regarde pas. A la 5ème minute, les Ivoiriens reviennent à la charge et obtiennent un coup franc. La frappe de Jean Michael Séri est déviée en corner. L’attaquant ivoirien Wilfried Zaha fait un débordement à la 10ème minute, il est fauché dans la surface de la réparation sierra léonaise par Umanu Bangura, l’arbitre sénégalais siffle un pénalty pour les Ivoiriens que Franck Kessié rate à la 12ème minute. Le ballon est repoussé par le gardien de but sierra léonais Mohamed Nbalie Kamara.

Servi idéalement par Wilfried Zaha, Sébastien Haller frappe de l’extérieur du pied et prend à contre-pieds Mohamed Nbalie Kamara à la 25ème minute. La Côte d’Ivoire ouvre ainsi la marque. A la 38ème minute, l’attaquant sierra Léonais Mohamed Buya Turay a perdu son duel face au gardien ivoirien Badra Ali Sangaré. Mohamed Buya Turay de nouveau a vu sa frappe arrêtée par le gardien de but des Eléphants de la Côte d’Ivoire à la 42ème minute. Les 45 premières minutes de la rencontre ont pris fin sur le score de 1 but à 0 en faveur de la Côte d’Ivoire.

A la reprise de la seconde partie du match, les Ivoiriens ont cherché à se mettre à l’abri. Mais à la 55ème minute, la frappe puissante de l’attaquant des Leone Stars Musa Kamara n’a laissé aucune chance au gardien de but ivoirien Badra Ali Sangaré. Les Sierra Léonais rétablissent ainsi la parité. A la 65ème minute, les Eléphants de la Côte d’Ivoire reprennent l’avantage par Nicolas Pépé après avoir été servi par Sébastien Haller. A la 74ème minute, l’attaquant sierra léonais Musa Kamara a inquiété la défense ivoirienne. Le gardien de but de la Serra Leone Mohamed Nbalie Kamara repousse le ballon repris de volée par Wilfried Zaha à la 76ème minute. Sur une remise en retrait, le gardien de but Badra Ali Sangaré se jette sur le ballon pour empêcher un corner mais il le relâche, l’attaquant des Leone Stars Alhji Kamara s’en saisit et pousse le ballon au fond des filets. Les Sierra-Léonais viennent ainsi d’égaliser à la 93ème minute. La rencontre s’est achevée sur le score de 2 buts partout. Avec ce résultat, la Côte d’Ivoire a 4 points et la Sierra Leone à 2 points.

Quant au match qui a opposé la Tunisie à la Mauritanie, ce dimanche 16 janvier 2022 à Limbè dans le groupe F, il a tourné à l’avantage des Tunisiens. Les Aigles de Carthage de la Tunisie ont battu les Mourabitounes de la Mauritanie par 4 buts à 0. Les buts tunisiens ont été respectivement l’œuvre de Hamza Mathlouthi à la 4ème minute, Wahbi Khzri à la 8ème minute et à la 64ème minute et de Jaziri à la 66ème minute. Avec cette victoire, les Tunisiens se relancent dans la compétition. Après avoir joué les matches des 1ère et 2ème journées dans ce groupe F, le Mali occupe la première place avec 4 points. Il est suit immédiatement de la Gambie qui a également 4 points. La Tunisie prend la 3ème place avec 3 points et la Mauritanie est 4ème avec zéro (0) point. Les confrontations Gambie # Tunisie et Mali# Mauritanie de la 3ème journée, prévues pour le jeudi 20 janvier 2022, s’annoncent décisives dans ce groupe F.