Quart-de-finalistes de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) qui a eu lieu en Egypte en 2019, les Ecureuils du Bénin n’ont pas pu décrocher leur qualification pour la phase de la Can Cameroun 2021. Les Ecureuils comme les autres pays éliminés suivent les matches loin du Cameroun. C’est avec un pincement au cœur que Mickaël Poté, l’un des cadres de la sélection nationale s’est prononcé sur l’élimination du Bénin de la Can Cameroun 2021. Pour Mickaël Poté, le Bénin «ne méritait pas» d’être à la 33ème édition de la Can.

«Comme tout le monde, je regarde la télé. Ça fait toujours un peu mal, on pourrait être effectivement là mais d’un côté, pour cette édition, on ne méritait pas. Il ne faut pas se voiler la face» a déclaré ce mercredi 12 janvier 2022 Mickaël Poté sur Frissons Radio. Il a fait savoir que le niveau de l’Afrique en football «commence vraiment à être élevé». Selon lui, les pays qualifiés pour la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) « ont mérité d’être là».

C’est pour cela, a-t-il dit, que « ça fait mal parce que je pense qu’on peut avoir beaucoup de regrets et comme je dis souvent, dans le foot on peut avoir des remords» car «on a tout donné et puis on est tombé sur plus fort que nous ». Il pense que les joueurs n’ont pas «fait tout ce qu’il fallait» parce qu’ils avaient «le potentiel pour y être ». Cela a été « d’un petit goût amer » pour lui. «On est obligé malheureusement que ce soit après une défaite ou que ce soit après une victoire de penser à autre chose rapidement parce qu’on doit se concentrer sur d’autres objectifs».