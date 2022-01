Les Etalons du Burkina Faso ont décroché,ce samedi 29 janvier 2022 au stade Roumdé Adjia de Garoua, leur billet pour les demi-finales de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Ils ont battu en quarts de finale de ladite compétition les Aigles de Carthage de la Tunisie sur un score étriqué de 1 but à O. Le but burkinabè a été inscrit par Dango Ouattara à la 48ème minute de la première période du match. Le Burkina Faso affrontera en demi-finales le vainqueur du match Sénégal# Guinée Equatoriale prévu pour ce dimanche 30 janvier 2022.

Le Burkina Faso a battu pour la 3ème fois à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football la Tunisie en quarts de finale pour se qualifier pour les demi-finales. Les Etalons du Burkina Faso avaient dicté, en quarts de finale de la Can 1998, sa loi aux Aigles de Carthage de la Tunisie. A la Can 2017, le Burkina Faso s’était imposé, à la même étape, face à la Tunisie par le score de 2 buts à 0.

Comme on le voit, les Tunisiens n’ont pas pu prendre leur revanche sur les Burkinabè. Ces Burkinabè confirment ainsi leur suprématie. Il faut signaler que le Burkina Faso a fini 2ème du groupe A avec 7 points et est venu à bout du Gabon en huitièmes de finale par 1 but partout pendant les 120 minutes de jeu et aux séances de tirs au but par 7 tirs contre 6.