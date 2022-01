Les Lions Indomptables du Cameroun ont décroché difficilement, ce lundi 24 janvier 2022 à Olimbé, leur billet pour les quarts de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2021). Ils ont éliminé, en huitièmes de finale de ladite compétition, les Cœlacanthes des Comores par le score de 2 buts à 1. Le Cameroun affrontera, le 29 janvier 2022, en quarts de finale, la Gambie. La Gambie qui de son côté a éliminé à cette étape des huitièmes de finale la Guinée. Les Comoriens diminués ont, au début de la rencontre, mis la pression sur la défense camerounaise. A la 1ère minute, le joueur camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu commet une faute sur le Comorien Youssouf M’CHANGAMA. A la 3ème minute, à la suite d’une frappe puissante et cadrée de l’attaquant comorien Bendjaloud Youssouf, le gardien de but camerounais André Onana relâche le ballon.

Le capitaine des Comores, Nadjim Abdou prend un carton rouge à la 6ème minute suite à une action contre Nicolas Moumi Ngamaleu . Les Comoriens évoluent désormais à 10. Profitant de leur supériorité numérique, les Lions Indomptables du Cameroun ont accentué la pression sur la défense comorienne. A la 28ème minute, le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar décale Karl Toko Ekanbi qui d’une frappe du plat du pied bat le gardien de but comorien Chaker Alhadhur. Le Cameroun ouvre ainsi la marque. A la 32èmeminute, le gardien de but camerounais André Onana fait deux arrêts importants à la suite des frappes tendues de Ahmed Mogni et de Mohamed Youssouf. Il sauve ainsi le Cameroun. Le score reste inchangé jusqu’à la fin des 45 premières minutes du match.

A la reprise, les Lions indomptables du Cameroun sont passés à la vitesse supérieure. A la 53èmeminute, les frappes de Vincent Aboubakar et de Nicolas Moumi Ngamaleu ont été arrêtées par le gardien de but comorien Chaker Alhadhur. A la 65ème minute, Vincent Aboubakar a marqué un but mais ce but est refusé à cause d’un hors-jeu. Sur une passe en profondeur, l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar protège son ballon face au retour du défenseur comorien Riafidne Abdullah et ajuste puis bat le gardien de but des Cœlacanthes des Comores Chaker Alhadhur à la 70ème minute. Le Cameroun inscrit ainsi son 2ème but. Sur un coup franc direct, l’attaquant comorien Youssouf M’Changama réduit la marque à la 81ème minute. Le match s’est achevé sur le score de 2 buts à 1 en faveur du Cameroun. Avec cette victoire, le Cameroun se qualifie pour les quarts de finale où il affrontera le samedi 29 janvier 2022, les Scorpions de la Gambie. Il faut signaler que la Gambie a éliminé en huitièmes de finale le Syli national de la Guinée sur un score étriqué de 1 but à 0.