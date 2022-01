Dans le groupe F, les Aigles du Mali ont obtenu, ce mercredi 12 janvier 2022 au stade de Limbè Omnisport Stadium de Limbè Buba, une précieuse victoire sur les Aigles de Carthage de la Tunisie en les battant sur un score étriqué de 1 but à 0, ceci dans le cadre de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can Cameroun 2021). Le but malien été marqué sur penalty par Ibrahima Koné à la 48ème minute.

A la première partie du match Tunisie # Mali, les Tunisiens ont mis la pression sur la défense malienne mais les Maliens de leur côté ont très vite contre-attaqué. Les deux sélections nationales se donnaient coup pour coup jusqu’à la fin des 45 premières minutes du match. Le score est resté nul et vierge de 0 but partout. A la reprise de la rencontre, les Aigles du Mali ont fait une incursion dans le camp tunisien. Cette incursion des Maliens leur a permis d’obtenir un penalty à la 48ème minute de jeu à la suite d’une faute de main du défenseur tunisien Ellyse Skhiri dans la surface de réparation.

Le penalty a été transformé par Ibrahima Koné à la 48ème minute. Le Mali ouvre ainsi le score. Les Tunisiens, blessés dans leur amour-propre, obtiennent eux aussi un penalty que Whbi Khzri a manqué à la 76ème minute de jeu. Le score de 1 but à 0 en faveur du Mali reste inchangé jusqu’à la fin du match. Il faut signaler que le Malien El Bilal Touré, entré au cours de la seconde partie de la rencontre, a été exclu à la 86ème minute l’arbitre zambien pour une semelle sur Dylan Bronn.