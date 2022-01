Dans le groupe C, les Lions de l’Atlas du Maroc ont obtenu, ce lundi 10 janvier 2022 au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, une précieuse victoire sur les Black stars du Ghana en les battant sur un score étriqué de 1but à 0, ceci dans le cadre de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Le but marocain a été inscrit par Sofiane Boufal à la 83ème minute qui a profité d’une erreur ghanéenne pour marquer l’unique but de la rencontre.

La première partie du match Maroc # Ghana n’a pas été âprement disputée entre les Marocains et les Ghanéens. A la 11ème minute, la tentative lointaine du Marocain Zakaria Aboukhlal n’a pas inquiété le gardien de but des Black Stars du Ghana Joseph Wollacot. Les Ghanéens ont répondu de leur côté par le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey à la 32ème minute. Les 45 premières minutes de ce match ont pris fin sur un score nul et vierge de 0 but partout.

A la reprise de la rencontre, le raid solitaire du Ghanéen Paintsil à la 54ème minute a échoué dans les pieds du Marocain Achraf Hakimi. A la 56èmeminute, le centre de Jordan Ayew a été repoussé au corner par un défenseur marocain. A la suite d’une attaque venue de l’aile droite et avec une faute involontaire commise par les Blacks stars du Ghana, Thomas Partey a dévié le ballon vers Sofiane Boufal qui, d’une frappe sèche a battu le gardien de but ghanéen Joseph Wollacot à la 83ème minute. Il ouvre ainsi le score du match. Ce score de 1 but à 0 reste inchangé jusqu’à la fin de la rencontre. Les Marocains remportent ainsi leur première victoire de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Pour les matches de la 2ème journée, le Maroc rencontrera à 17 heures GMT les Comores le vendredi 14 janvier 2022 et le Gabon défiera de son côté, toujours au cours de la même journée de ce vendredi, le Ghana à 20 heures GMT.