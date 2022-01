La deuxième journée des matches dans le groupe C, ce vendredi 14 janvier 2022 au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé , a vu la qualification des Lions de l’Atlas du Maroc pour les huitièmes de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can Cameroun 2021). Les Marocains ont obtenu leur seconde victoire de la compétition en battant les Comoriens par le score de 2 buts à 0. Toujours dans ce groupe C, les Panthères du Gabon ont fait un match nul avec les Black Stars du Ghana sur un score étriqué de 1 but partout.

Avec 4 points, le Gabon occupe la 2ème place de ce groupe C et ont fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Par contre dans le groupe B, le Malawi, battu lors de la 1ère journée par la Guinée par 1 but à 0, s’est relancé au cours de la 2ème journée en s’imposant face au Zimbabwe par 2 buts à 1. Les Malawites ont désormais 3 points et sont à un point du Sénégal et de la Guinée qui ont chacun 4 points après deux journées. Le match qui a mis aux prises, ce vendredi 14 janvier 2022, le Maroc et les Comores a tourné à l’avantage des Lions de l’Atlas du Maroc. Ils ont battu les Comoriens par le score de 2 buts à 0. Les deux buts marocains ont été inscrits respectivement par Selim Amallah à la 16ème minute et Zakaria Aboukhlal à la 89ème minute.

Quant à la confrontation Ghana # Gabon, les Panthères du Gabon et les Black Stars du Ghana se sont séparés sur un score étriqué de 1 but partout. Le but ghanéen a été inscrit par André Ayew à la 18ème minute. Par contre le but gabonais a été marqué par Jim Allevinah à la 88ème minute. Par rapport à la rencontre Zimbabwe # Malawi du groupe B, c’est les Malawites qui ont pris, ce vendredi 14 janvier 2022 au stade de Bafoussam, le dessus sur les Warriors du Zimbabwe par le score de 2 buts à 1. Avec cette victoire, le Malawi totalise 3 points et occupe la 3ème place du groupe B. La sélection nationale du Malawi est à un point du Sénégal et de la Guinée qui ont chacun 4 points. La 3ème journée s’annonce donc décisive dans ce groupe B. Pour cette 3ème journée, le Malawi affrontera, le Mardi 18 janvier 2022, le Sénégal à 17 heures GMT et le Zimbabwe croisera, ce même mardi 18 janvier 2022, les crampons avec la Guinée à 17 heures GMT.