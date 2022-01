Dans le groupe B, les Lions de la Téranga du Sénégal et le Syli national de la Guinée se sont séparés, ce vendredi 14 janvier 2022 au stade de kouekong de Bafoussam, dos à dos, lors de la 2ème journée des matches de poule de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Les deux sélections nationales, ayant gagné respectivement leur première rencontre de la 1ère journée, ont actuellement chacune 4 points.

Au début de la rencontre, les joueurs du Syli national de la Guinée ont annoncé clairement leur intention. A la 1ère minute, le capitaine du Syli national de la Guinée, Naby Kéita a inquiété la défense des Lions de la Téranga du Sénégal. Sa frappe a failli être détournée par le gardien de but sénégalais Sény Dieng dans son propre but. Les Sénégalais de leur côté ne sont pas encore rentrés dans le match. A la 11ème minute, les Sénégalais ont fait une véritable première incursion dans la surface de réparation guinéenne, le gardien de but Aly Kéita capte le ballon sans problème. A la 17ème minute, la frappe de Naby Kéita a été repoussée par la défense sénégalaise. A la 31ème minute, Naby Kéita, à la suite d’une contre-attaque, a donné le ballon à son coéquipier Guilavogui qui a manqué sa frappe devant le but . Les 45 premières minutes de la rencontre ont pris fin sur un score nul et vierge de 0 but partout.

A la reprise, c’est-à-dire à la 46ème minute, il y a une chaude alerte dans la surface de réparation sénégalaise. A la 52ème minute, le Sénégal a eu sa première véritable occasion au cours de cette deuxième partie de la rencontre. A la 55ème minute, le corner tiré par le Sénégalais CISS a été repris de la tête par Abdou Diallo. Le ballon a été dévié par le gardien de but guinéen Aly Kéita. À la 59ème minute, les Sénégalais obtiennent un coup franc que Bouna Sarr a mal tiré. Le ballon a été intercepté par la défense guinéenne. A la 66ème minute, le même Bouna Sarr a manqué d’inscrire un but. Les Guinéens n’ont pas pu concrétiser en but à la 76ème minute , un coup franc idéalement placé pour eux. A la 87ème minute, la frappe de l’attaquant guinéen Ibrahima Conté passe au-dessus de la barre transversale du gardien de but sénégalais Seny Dieng. Le match Sénégal # Guinée s’est achevé sur un score nul et vierge de 0 but partout. Avec ce résultat, le Sénégal est premier du groupe B avec 4 points. Il est suivi immédiatement de la Guinée qui a également 4 points.