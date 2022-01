Les Pharaons d’Egypte ont décroché, ce dimanche 30 Janvier 2022 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, leur billet pour les demi-finales de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Les Egyptiens sont venus à bout des Lions de l’Atlas du Maroc en quarts de finale de ladite compétition par le score de 2 buts à 1. Les deux buts égyptiens ont été marqués par Mohamed Salah à la 53ème minute et Trezeguet à la 100ème minute de la première période de la prolongation. Quant au but marocain, il a été inscrit par Sofiane Boufal à la 7ème minute. En demi-finales, les Pharaons d’Egypte croiseront les crampons avec les Lions Indomptables du Cameroun.

L’Egypte a battu pour la 2ème fois à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football le Maroc en quarts de finale pour se qualifier pour les demi-finales. Les Pharaons d’Egypte avaient dicté, en quarts de finale de la Can 2017, leur loi aux Lions de l’Atlas du Maroc par le score de 1 but à 0. Il faut signaler que l’Egypte a fini 2ème du groupe D avec 6 points et s’est imposée face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale lors des séances de tirs au but par 5 tirs contre 4 après 0 but partout pendant les 120 minutes de jeu.