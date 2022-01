La Coupe d’Afrique des Nations a pris une autre tournure sur la toile. Les ivoiriens et leurs frères camerounais s’insultent sur la toile depuis quelques heures. Les premiers accusant les seconds de profiter pour l’organisation de la CAN dans leur pays pour tricher, les seconds se moquant depuis quelques heures des premiers après la défaite contre l’Egypte.

D’habitude prompt à se soutenir, les ivoiriens et les camerounais entretiennent depuis quelques heures des relations plus que tendues, du moins sur la toile. Il faut dire qu’une petite rivalité qu’on peut qualifier d’amicale existe entre les deux pays depuis toujours. Mais après l’accusation de tricherie des ivoiriens, les camerounais ont vu rouge. Même leurs influenceurs respectifs s’y sont mis. La très connue Coco Emilia s’est d’ailleurs moquée de l’échec des ivoiriens après le match contre l’Egypte.

Un post qui a encore envenimé la situation et entraîné la réaction de l’humoriste Yvidéro qui s’est carrément moquée de l’échec du mariage de Coco Emilia : « On vous laisse avec Vos faux faux milliardaires là, Milliardaire vous prenez matin vous déposez à midi, Ah ». Une référence directe au mari de la star camerounaise supposé être un milliardaire. D’autres internautes plus raisonnables ont appelé les « belligérants » à calmer les tensions. Pour ces internautes plus sages, il ne sert à rien de se disputer et que les africains devraient plutôt se soutenir.

Ce sont les ivoiriens qui ont célébré la mort des nôtres, faire des lives nous accusant de tricherie, de vol, insultés nos personnalités dans tous les RS. Des influenceurs avec des millions d'abonnés. Est-ce que vous savez l'opprobe que vous avez jeté sur le 🇨🇲 dans le monde? — VanGeek (@Geek2Van) January 27, 2022

Je me permet de retweeter.Ont a compris que vous trichez chez vous. Contre les DZ vous étiez pas frère ?! Mais les ivoiriens sa va vous apprendre.Nous ont vous a juste prévenu vous avez dit ont rage sur vous jsp quoi. Voyez de vos propre yeux. Ils ont peur des grandes équipe. https://t.co/K3nf3aQkKh — Tout perdi. (@xv_bb) January 27, 2022

Si l'euphorie te permet de huer Quelqu'un pendant qu'il chante l'hymne nationale de sont pays alors tu excusera l'euphorie des Ivoiriens en 2023.

Nb: ça risque d'être violant crois moi.

Wait n' see — Assane RAKISTABA✨🌹♎ (@rakis_james) January 27, 2022

Un mec irresponsable avec un faux profil sur Twitter fait 1 tweet honteux et ça parle des ivoiriens. Sinon qui sont ceux qui ont fait des lives pour insulter vos personnalités déjà? Les ivoiriens, comme toutes les autres commu, ont juste dénoncé des faits malheureux de cette CAN. — Mala 💙 🇨🇮🇫🇷 (@BalloMala_) January 27, 2022