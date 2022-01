Dans le groupe B, les Lions de la Téranga du Sénégal sont rentrés difficilement dans la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) en gagnant ce lundi 10 janvier 2022 au stade de Kouekong de Bafoussam leur rencontre face aux Warriors du Zimbabwe sur un score étriqué de 1 but à 0. Les Sénégalais ont obtenu leur victoire dans les arrêts de jeu sur penalty que Sadio Mané a réussi à transformer en force ( 90ème +7).

Privés de 11 joueurs sur sa liste de 28 joueurs tels que le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy, le défenseur Kalidou Koulibaly et l’attaquant Famara Diédhiou, tous testés positifs à la Covid-19, le Sénégal a pu s’en sortir par une victoire dans la douleur. Au début de la rencontre, les attaquants des Lions de la Téranga du Sénégal à savoir Sadio Mané, Bouna Sarr et Kéita Baldé ont mis la pression sur la défense zimbabwéenne. Cette défense a plié mais n’a pas rompu.

La pression des Sénégalais fait quand même suffisamment mal aux Warriors du Zimbabwe. A la 10èmeminute, la frappe de Kéita Baldé passe au-dessus de la barre transversale du gardien du but Petros Mari. Le match a baissé d’intensité à la 15ème minute. L’accélération de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané à la 23ème minute, après avoir dribblé deux défenseurs du Zimbabwe, a été stoppée par le gardien de but zimbabwéen, Petros Mari. Les attaquants des Warriors du Zimbabwe quant à eux ont essayé de contre-attaquer pour tenter de surprendre la défense sénégalaise. A la 37ème minute, Idrissa Gana Gueye a eu une occasion de but mais avec un mauvais contrôle, le ballon a échoué dans les bras du gardien de but des Warriors. Les 45èmepremières minutes de la confrontation entre les Lions de la Téranga du Sénégal et les Warriors du Zimbabwe ont pris fin sur un score nul et vierge de 0 but partout.

La seconde partie du match Sénégal#Zimbabwe a commencé sur le même rythme que la première. Avec une occupation rationnelle du terrain, les Zimbabwéens empêchent les attaquants sénégalais d’ouvrir le score. A la 75ème minute, le centre de Habib Diallo pour Sadio Mané a été capté par le gardien de but du Zimbabwe Petros Mari. Les Sénégalais ont eu la sueur froide à la 81ème minute, Habib Diallo a en effet, failli marquer contre son camp. Il a été sauvé par son gardien de but.

Dans les arrêts de jeu, le Sénégal obtient un penalty pour une faute de main d’un défenseur du Zimbabwe dans la surface de réparation ( 90ème +4). Sadio Mané prend ses responsabilités en transformant le penalty ( 90ème +7). Le match a pris fin sur un score étriqué de 1 but à 0 en faveur du Sénégal. Il faut signaler que c’est le 6ème but de Sadio Mané à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) qu’il participe. Pour la seconde rencontre de la 2ème journée, le Sénégal affrontera le vendredi 14 janvier 2022 la Guinée à 14 heures GMT et le Malawi de son côté recevra à 17 heures le Zimbabwe.