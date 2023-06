Dès son arrivée à Cotonou le vendredi 16 juin 2023 pour disputer le match Bénin # Sénégal comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), le joueur des Lions de la Téranga du Sénégal, Idrissa Gana Gueye est allé dans la journée de ce même vendredi au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-hkm) pour poser un acte social.

.Le joueur sénégalais d’Everton s’est rendu spécialement à la clinique universitaire de pédiatrie et génétique médicale du CNHU-HKM où il a visité les enfants atteints du VIH/SIDA. Ce dernier n’est pas allé au CNHU-HKM les mains vides. En compagnie des membres de l'association '' For Hope'' dont il est co-fondateur et Ambassadeur, le joueur sénégalais a fait don de matériels médicaux pour la prise en charge des enfants atteints de VIH au Bénin.

Un certificat de don a été signé à cette occasion entre l'association ''For Hope'' et le Programme Santé de Lutte contre le Sida (PSLS). Cette signature d’accord entre les deux parties permettra d’acheminer dans les semaines à venir au Bénin des équipements médicaux de plusieurs millions de francs CFA pour d’une part une prise en charge efficace des enfants atteints du VIH et d’autre part pour améliorer cette prise en charge des enfants et assurer leur bien-être. Cette initiative témoigne donc de la générosité et de l’engagement social de Idrissa Gana Gueye.