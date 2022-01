Le premier tour de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) a pris fin ce jeudi 20 janvier 2022. Vingt-quatre (24) équipes au départ le 09 janvier 2022, elles ne seront que seize (16) sélections nationales qualifiées pour les huitièmes de finale de ladite compétition. Pour ce 1er tour premier tour de cette 33ème édition de la Can Cameroun 2021, il y a beaucoup de surprises. Les équipes que les observateurs du football qualifiaient des outsiders ont déjoué les pronostics.

Burkina Faso – Gabon, Nigeria – Tunisie, Guinée – Gambie, Cameroun – Comores, Sénégal – Cap-Vert, Maroc – Malawi, Côte d’Ivoire – Égypte et Mali – Guinée équatoriale. Tels sont les huit (08) matches des huitièmes de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Parmi, les seize (16) équipes qualifiées pour ces huitièmes de finale, il y a le Cap-Vert, les Comores, le Malawi et la Tunisie qui sont les quatre (04) sélections nationales repêchées comme meilleures troisièmes. De plus, il faut dire que la plus grosse surprise de cette 33ème édition de la Can Cameroun2021 est l’élimination précoce dès le 1er tour de l’Algérie, tenante du titre de la précédente édition. Il ne faut pas oublier aussi la sortie du tournoi des Blacks Stars du Ghana pendant la phase de groupe de la Can2021. A part le Ghana et l’Algérie, il y a aussi l’Ethiopie, la Gainée Bissau, le Soudan, le Zimbabwe, la Sierra Leone et la Mauritanie qui sont éliminés de la compétition dès le 1er tour. Rappelons que les matches des huitièmes de finale démarrent ce dimanche 23 janvier 2022 et terminent le mercredi 26 janvier 2022.

Les matches des huitièmes de finale Can Cameroun 2021

Dimanche 23 janvier

Burkina Faso – Gabon à 17h (16h TU)

Nigeria – Tunisie à 20h (19h TU)

Lundi 24 janvier

Guinée – Gambie à 17h (16h TU)

Cameroun – Comores à 20h (19h TU)

Mardi 25 janvier

Sénégal – Cap-Vert à 17h (16h TU)

Maroc – Malawi à 20h (19h TU)

Mercredi 26 janvier

Côte d’Ivoire – Égypte à 17h (16h TU)

Mali – Guinée équatoriale à 20h (19h TU)