Battu lors de la 1ère journée de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) par le Cameroun par 2 buts à 1, le Burkina Faso se relance dans le groupe A lors de cette 2ème journée de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Les Burkinabé ont obtenu, ce jeudi 13 janvier 2022 au stade d’Olembé de Yaoundé, une précieuse victoire sur les Cap-Verdiens en les battant sur un score étriqué de 1 but à 0. Le but des Etalons du Burkina Faso a été inscrit à la 39ème minute par Hassane Bandé. Cette victoire permet au Burkina Faso de prendre la deuxième place du groupe A avec 3 points. Egalement avec 3 points, le Cap-Vert est relégué à la 3ème place parce qu’il est dépassé au niveau du goal d’avérage par le Burkina-Faso. Le Cameroun quant à lui occupe la première place de ce groupe A avec six (06) points.

Le match Burkina Faso # Cap-Vert a tenu toutes ses promesses. Venu au stade d’Olembé de Yaoundé pour gagner son deuxième match, le Cap-Vert a été surpris par le Burkina Faso en concédant une défaite. Au début de la rencontre, les Etalons du Burkina Faso ont annoncé clairement leur intention. A la 13ème minute, Edmond Topsoba a inquiété la défense cap-verdienne. Son coup franc a été repoussé par le gardien de but cap-verdien Vozinha. Ce même gardien de but cap-verdien a remporté son duel face à l’attaquant du Burkina Faso, Hassane Bandé à la 26ème minute. Les Cap-verdiens de leur côté ne sont pas restés inactifs. A la 30ème minute, le gardien de but des Etalons, Hervé Koffi a dévié la frappe de Jamiro Monteiro du bout de ses gants. Bien servi par Issa Kabora, l’attaquant du Burkina Faso Hassane Bandé ouvre la marque à la 39ème minute. Le score de 1 but à 0 en faveur du Burkina Faso reste inchangé jusqu’à la fin des 45 premières minutes.

A la reprise de la seconde partie du match, les Cap-verdiens ont tenté par tous les moyens d’égaliser mais ils se sont heurtés à la solide défense du Burkina Faso et à l’excellent gardien de but Hervé Koffi. A la 59ème minute, servi idéalement par un de ses coéquipiers, le ballon repris de tête par l’attaquant cap- verdien Stopira est passé au-dessus de la barre transversale du gardien de but Hervé Koffi. A la 63ème minute, le gardien de but du Burkina Faso, Hervé Koffi a pris le dessus sur l’attaquant cap-verdien Gary Rodrigues. Les Etalons du Burkina Faso se sont, tout au long de la seconde partie du match, contenté de gérer les 45 dernières minutes de la rencontre . Le match Burkina Faso # Cap –Vert s’est achevé sur le score étriqué de 1 but à 0. Avec cette victoire, le Burkina Faso se relance dans la compétition.