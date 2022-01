Les Lions de la Téranga du Sénégal et le Syli national de la Guinée ont décroché, ce mardi 18 janvier 2022, leurs billets pour les huitièmes de finale lors de la 3ème journée des matches de groupe. Le Sénégal a été tenu, ce mardi 18 janvier 2022 à Bafoussam, en échec par le Malawi sur un score nul et vierge de 0 but partout. Par contre le Zimbabwe a battu de son côté la Guinée par le score de 2 buts à 1.

Au début de la rencontre, le Malawi a mis la pression sur la défense sénégalaise mais les Lions de la Téranga du Sénégal de leur côté répondaient par des contre-attaques. A la 6ème minute, Sadio Mané a tenté de lober le gardien Malawite mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale. A la 9ème minute, les Flames du Malawi ont inquiété la défense sénégalaise. A la 37ème minute, l’attaquant malawite Gabadinho Mhango s’infiltre dans la surface de réparation des Lions de la Téranga .Il s’en suit un cafouillage mais les Sénégalais dégagent loin le ballon de leur camp. A la 38ème minute, le joueur des Flames du Malawi Gomezgani Chirwa a contraint le gardien de but sénégalais Edouard Mendy à une claquette pour mettre le ballon en corner. Les 45 premières minutes de la rencontre ont pris fin sur un score nul et vierge de 0 but partout.

A la reprise, les Sénégalais et les Malawites se sont donnés coup pour coup. Les deux équipes ont fermé le jeu. Ils se contentent du résultat. Il n’y a plus tellement des occasions de but de part et d’autre. A la fin des 90 minutes de jeu, les Lions de la Téranga du Sénégal et les Flames du Malawi se sont séparés dos à dos sur le score de 0 but partout. Quant au match qui a mis aux prises les Warriors du Zimbabwe au Syli national de la Guinée, il a tourné à l’avantage du Zimbabwe. Les Zimbabwéens se sont imposés aux Guinéens par le score de 2 buts à 1. Les buts zimbabwéens ont été inscrits par Knowledge Musona à la 25ème minute et Kudakwashe Mahachi à la 42ème minute .Par contre le seul guinéen est marqué par Naby Kéita à la 49ème minute de la seconde partie de la rencontre.

Malgré cette victoire, le Zimbabwe est éliminé de la compétition parce qu’il a perdu ses deux premières rencontres face au Sénégal et au Malawi. Le Malawi n’est pas encore éliminé de la compétition. Il doit attendre la fin des matches de groupe de la 3ème journée dans les autres groupes pour espérer prendre l’une des places des quatre meilleures troisièmes. Il faut signaler que dans le groupe B, le Sénégal est premier avec 5 points. Il est suivi de la Guinée avec 4 points. Le Malawi est 3ème avec 4 points et le Zimbabwe est 4ème avec 3 points. Notons que le Malawi a pris la 3ème place parce que la Guinée l’a battu par 1 but à 0 lors de la 1ère journée.