Les Lions de la Téranga du Sénégal ont obtenu, ce dimanche 30 Janvier 2022 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, leur billet pour les demi-finales de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021). Les Sénégalais se sont imposés au Nzalang de la Guinée Equatoriale en quarts de finale de ladite compétition par le score de 3 buts à 1. Les trois buts sénégalais ont été inscrits par Famara Diédhou à la 29ème minute, Cheikhou Kouyaté à la 67ème minute et Ismaila Sarr à la 79ème minute.

Quant au but équato-guinéen, il a été marqué par Jannick Buyla à la 57ème minute. En demi-finales, les Lions de la Thérang du Sénégal affronteront les Etalons du Burkina Faso le mercredi 02 février 2022. Mais il faut remarquer que c’est pour la 6ème fois que Sénégalais et Equato-Guinéens se sont rencontrés. Le Sénégal a remporté quatre (04) victoires contre deux (02) pour la Guinée Equatoriale. Aussi, les Sénégalais avaient barré la route aux Equato-guinéens dans la course de la qualification pour la Can Egypte 2019. Il faut signaler que le Sénégal a fini 1er du groupe B avec 5 points et a battu en huitièmes de finale le Cap-Vert.