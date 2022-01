Des années après le décès de son mari René Angelil, la célèbre chanteuse Céline Dion lui rend un hommage émouvant sur les réseaux sociaux. A travers une publication sur son compte officiel Instagram, la chanteuse québécoise s’ouvre et confie son amertume depuis le départ de celui qui a partagé sa vie pendant des années.

«Je mentirais si je disais que je vais bien. Je pense à toi au moins cent fois, car dans l’écho de ma voix j’entends tes mots comme si tu étais là… Tu me manques », a écrit la chanteuse québécoise comme commentaire à un post sur le réseau social Instagram accompagné de la photo de son défunt mari René Angelil. Pour rappel, cela fait déjà six ans que l’homme qui a partagé des années de vie avec la star canadienne et qui est le père de ses trois enfants a quitté cette terre pour le royaume céleste.