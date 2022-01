En novembre 2021, le ministre des enseignements maternel et primaire mettait en garde les directeurs d’écoles qui rançonnent les parents d’élèves en fixant à leur guise les frais de constitution des dossiers de candidature au Cep (certificat d’études primaires). On apprend qu’une opération est en cours pour la restitution de ces fonds indûment perçus. Plus de 33 millions de FCFA ont déjà été récupérés dans les écoles de l’Atlantique. 33. 836.500 FCFA très exactement sur un total de 39.605.500 FCFA.

C’est du moins ce qu’on retient d’un récent point provisoire fait au ministre Salimane Karimou. Dans son communiqué de novembre, l’autorité parlait de « rançonnement impitoyable des parents d’élèves ». Et tout porte à le croire parce que les frais fantaisistes pouvaient aller jusqu’à 5.500 FCFA, voire 6.500 FCFA. Il faut dire que les directeurs et directrices d’école auteurs de ces rançonnements n’échapperont pas aux sanctions. Quatre sont déjà passés devant le conseil de discipline et un avertissement écrit leur a été adressé.

Ils ont jusqu’au 20 janvier 2022 pour restituer les fonds aux parents d’élèves

12 autres attendent de passer également devant le conseil de discipline. Ils sont au nombre de 16 au total. Sept sont issus des écoles d’Abomey-Calavi, un de Ouidah, six à Allada et deux de Zè. Outre l’Atlantique, l’opération de restitution de ces fonds indûment perçus va s’étendre aux 11 autres départements. Ils ont jusqu’au 20 janvier 2022 pour retourner l’argent aux parents d’élèves