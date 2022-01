L’Organisation non gouvernementale Transparency International a sorti hier mardi 25 janvier 2022 sont classement annuel qui évalue l’indice de perception de la corruption de 180 pays du monde. Le Bénin se porte un peu mieux dans ce classement, puisqu’il se hisse au 78è rang pour un total de 42 points. C’est mieux que 2019 et 2020. En 2019 par exemple, le pays avait occupé la 80 ème place, et en 2020, le 83è rang. Le score lui, n’avait pas changé : 41/100.

Sur l’échelle de Transparency internationale, 100 désigne le niveau le plus faible de corruption et zéro, le plus fort niveau. Dans le reste du monde, il faut souligner le classement de la France qui occupe le 22è rang. Elle est créditée d’un score de 71/100. L’hexagone engrange 2 points donc à l’indice de perception de la corruption par rapport à 2020. Les pays les mieux classés sont de l’Europe et de l’Océanie. Il s’agit du Danemark, de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande.

Le Soudan du Sud, la Syrie et la Somalie sont les mauvais élèves

Ces trois nations ont obtenu chacune 88 points. Tout en bas de l’échelle, on retrouve le Soudan du Sud (11 points) , la Syrie et la Somalie qui ont 13 points chacune. Des pays comme les Seychelles (70 points), l’Arménie (49 points) et l’Estonie (74 points) ont fait de véritables bonds dans le classement . Rappelons que Transparency International est une organisation non gouvernementale internationale d’origine allemande ayant pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux. Elle a été fondée par Peter Eigen en 1993 et a aujourd’hui un rayonnement international, possédant des sections autonomes dans 110 pays.