Modeste Toboula, a publié un post sur sa page facebook , après le putsch au Burkina Faso. L’ancien préfet du Littoral a salué dans ce texte, la noblesse de l’armée béninoise et a souhaité que le Bénin reste une nation quelles que soient les divergences des béninois. « L’armée béninoise est l’une des plus nobles et des plus responsables. Malgré nos divergences restons une Nation » a exhorté Modeste Toboula, persuadé que « Bénin ne sera jamais détruit ».

Rappelons qu’il n’y a jamais eu de coup de force au Bénin depuis l’historique Conférence nationale des Forces vives de la Nation. Le pays a toujours assuré une alternance démocratique au pouvoir à travers des élections régulières. Ce qui a d’ailleurs permis à l’ancien putschiste, le Feu Général Mathieu Kérékou de revenir au pouvoir en 1996 pour enchaîner deux mandats constitutionnels qui ont pris fin en 2006 avec l’avènement du président Boni Yayi au pouvoir, puis de l’homme d’affaires Patrice Talon en 2016. Avant 1990, le Bénin connaissait des coups d’Etat réguliers, en témoigne le nombre de présidents qui se sont succédé au pouvoir de 1960 à 1990. Il y en a eu plus d’une dizaine.