Depuis l’apparition du nouveau coronavirus (covid-19) dans le monde, les Etats-Unis figurent parmi les pays durement touchés par la pandémie. Le variant Omicron n’est également pas passé inaperçu dans le pays, puisqu’il s’y est fortement propagé.

Il a partagé son optimisme concernant la situation

La situation pourrait cependant bien s’améliorer dans les semaines à venir, d’après Anthony Fauci, principal conseiller médical du président américain Joe Biden. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision abc, il a partagé son optimisme concernant la situation. « Ce que nous espérons dans les prochaines semaines, c’est de voir le niveau d’infection descendre dans la catégorie qu’on appelle sous contrôle » a-t-il fait comprendre. Toutefois, Anthony Fauci a tenu à préciser que le virus pourrait encore se répandre. L’immunologue américain a par ailleurs expliqué que la catégorie sous contrôle, signifie que le virus est toujours en circulation. Cependant, la situation se présente comme si le système de santé l’avait absorbé. Le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses a ajouté que cette catégorie n’entraîne pas de craintes de complications graves.

Notons que le coronavirus a beaucoup touché la population des Etats-Unis. Traversant actuellement la cinquième vague de la maladie, le pays a enregistré plusieurs dizaines de millions de personnes contaminées. Avec Omicron comme variant dominant, l’Université Johns Hopkins avait enregistré, au début du mois, un record mondial de 1 080 211 nouveaux cas. Pour rappel, les USA déplorent plus de 70 millions de cas et plus de 866 000 décès dû au nouveau coronavirus.