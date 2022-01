Après le décès de Grichka Bogdanoff le 28 décembre des suites du coronavirus, son frère jumeau Igor Bogdanoff l’a rejoint dans l’au-delà six jours plus tard, également emporter par le coronavirus. Alors qu’en Israël les autorités ont lancé la quatrième dose du vaccin pour les personnes âgées de plus 60 ans en raison de leur fragilité face au virus, les frères Bogdanoff comme plusieurs d’autres Français ont refusé de se faire vacciné. En effet, les frères se sont montrés méfiants à l’égard des vaccins à ARNm affirmant leur proximité des positions du professeur Didier Raoult.

« Nous pensons très sincèrement que Didier Raoult, dont le parcours scientifique est incontestable et supérieur à la plupart de ceux qui le critiquent, nous pensons qu’il détient des réponses » avait affirmé Igor lors de leur dernière interview accordée France Bleu. « Les molécules dont il parle, ce sont des molécules qu’il a testées, il en connaît les effets, il les défend et dit ‘ce sont ces molécules-là qu’il faut utiliser ».

Raoult a largement raison

« Pour les vaccins, par exemple, lorsqu’il dit ‘’moi je fais davantage confiance aux vaccins des générations qui vont suivre’’, en particulier ceux qui seront basés sur les technologies qu’on a expérimentées à la faveur de toutes les vaccinations contre la grippe ‘’banale’’. Quand il dit ça, il se fait tomber dessus par tout le monde, mais il a largement raison », avait expliqué Igor. Bien qu’il se soit montré favorable aux vaccins, le professeur Raoult s’est tout de même montré septique en ce qui concerne les vaccins à ARNm.

La protection de l’infection naturelle

Dénonçant le développement rapide des vaccins anti-covid qu’il a qualifié de « défi idiot », Raoult a affirmé lorsque la compagne de vaccination avait commencé qu’« on se pas si ça marche, si c’est dangereux, c’est la folie ». Pour le natif de Dakar qui a été largement critiqué par ses pairs, « la protection de l’infection naturelle [était] bien supérieure à la protection vaccinale », des positions qui ont conforté les frères Bogdanoff dans leur décision à ne pas se faire vacciner.

les frères se croyaient immunisés

Sur BFMTV mardi, Pierre-Jean Chalençon, ami des frères jumeaux a déploré l’attitude des Bogdanoff face au Govid-19. « Ils ont attrapé ça fin novembre-début décembre. Ils ont pensé que c’était une grippe. A priori ils sont restés calfeutrés chez eux, mais ne se sont pas soignés. Ils se sont soignés un peu tardivement », a affirmé Chalençon.

Selon ce dernier, les frères se croyaient « immunisés » du virus par leur hygiène de vie « extraordinaire ». « Ils mangent des graines, ils ne boivent pas d’alcool. D’ailleurs c’est pour cela que quand on les invite à dîner, souvent ils arrivent après le dîner pour ne pas être tentés », a-t-il expliqué. Pierre-Jean Chalençon a affirmé que si les frères s’étaient faits vacciner, on n’en serait pas arrivé là.