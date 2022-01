Depuis la découverte des premiers cas de nouveaux coronavirus en Chine, des millions de personnes dans le monde sont passées de vie à trépas. Plusieurs familles ont perdu leurs proches après que ces derniers ont été infectés par la forme grave du virus qui fait des ravages dans le monde depuis plus de deux ans maintenant.

Il faut tout de même préciser que des traitements existent pour combattre la maladie lorsqu’on est infecté. si plusieurs familles ont perdu leurs parents infectés, d’autres familles ont pu resserrer à nouveau leurs membres qui ont été infectés et qui ont suivi un traitement efficace. Ce vendredi, l’organisation mondiale de la Santé a recommandé deux nouveaux traitements contre la maladie. Ainsi donc, le nombre de traitements recommandés par l’organisation onusienne est de 5. Deux nouveaux médicaments recommandés par l’OMS comme traitement contre le coronavirus : le baricitinib et le sotrovimab.

C’est dans la revue médicale The BMJ que l’information a été publiée. Selon nos recoupements d’informations, le sotrovimab doit être administré uniquement aux patients présentant un risque élevé d’hospitalisation et qui sont atteints de formes pas très graves. Tandis que le baricitinib est recommandé pour les cas graves et des anticorps monoclonaux. Ce médicament, selon nos sources, n’entraine aucun effet secondaire et diminue le besoin de ventilation et le risque de décès. Selon les experts de l’OMS qui ont travaillé sur le sujet, des corticostéroïdes doivent accompagnés le traitement à base de baricitinib.