Après Donald Trump, une nouvelle personnalité politique a été victime des règles du réseau social Twitter. Le compte personnel de Marjorie Taylor Greene, une élue républicaine, soutien indéfectible de l’ancien président a été suspendue ce dimanche. Le réseau social lui reproche d’avoir violé de façon répétée sa politique de désinformation sur le Covid-19. Ce n’est pas la première fois que la républicaine est sanctionnée par le réseau social. Mais cette fois-ci il s’agit d’une sanction définitive selon les responsables.

Pour le moment, le compte professionnel (officiel du congrès) de la républicaine reste toujours actif. « Nous avons suspendu définitivement le compte que vous avez référencé (@mtgreenee) pour des violations répétées de notre politique de désinformation COVID-19. Nous avons clairement indiqué que, conformément à notre politique, nous suspendrons définitivement les comptes pour les violations répétées de la politique », a déclaré la porte-parole de Twitter, Katie Rosborough dans un communiqué.

La principale concernée a réagi en confirmant la fermeture de son compte pour elle, après avoir diffusé des statistiques sur la vaccination avant d’ajouter : « Twitter est un ennemi de l’Amérique et ne peut pas gérer la vérité… C’est bien, je vais montrer à l’Amérique que nous n’avons pas besoin d’eux et qu’il est temps de vaincre nos ennemis ». Dans le passé, Mme Greene avait été suspendue à cause de tweets sur le vaccin contre le covid-19 mais aussi sur les supposées fraudes électorales lors de la présidentielle.