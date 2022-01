La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire parler d’elle. Alors que le variant Omicron sévit toujours dans le monde, un autre sous-variant a été identifié. Dénommé BA.2, il a été déjà identifié en France et en Suède. Comparé à Omicron, ce sous-variant serait encore plus virulent. Le BA.2 a également comme caractéristique d’échapper aux tests PCR et encore plus contagieux qu’Omicron.

A en croire les confidences qui ont été faites par Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l’Université de Montpellier à l’Indépendant sur le sujet, ce sous-variant aurait la possibilité d’infecter deux fois plus de personnes qu’Omicron. Le scientifique a tout de même tenu à lancer un appel sur la situation sanitaire actuelle.

« Estimation à prendre avec précaution… »

« Les premières estimations sont à prendre avec précaution, on ne tire des conclusions qu’à partir de plusieurs régions indépendantes avec des valeurs proches », a fait remarquer l’universitaire. Ce sous-variant de la maladie intervient alors que certains scientifiques avaient prédit la fin de la pandémie avec le variant Omicron. Il demeure actuellement le variant qui sévit dans la plupart des pays sur la terre. Celles et ceux qui sont contaminés par ce variant ont comme symptômes fièvre, toux et sentent également la fatigue.