La crise ukrainienne continue de défrayer la chronique. Alors que l’Ukraine et l’Occident craignent la menace d’une invasion de l’Ukraine par la Russie, les pays baltes, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont annoncé avoir fait parvenir des armes à Kiev.

La réception de la cargaison a été confirmée

D’après plusieurs publications du compte Twitter de la représentation diplomatique américaine en Ukraine, la réception de la première cargaison d’armement envoyé aux soldats ukrainiens a été confirmée. Selon les informations de l’ambassade américaine, elle est arrivée dans le pays à bord d’un avion-cargo américain dans la nuit du vendredi au samedi 22 janvier 2022. Cette première livraison d’arme ordonnée par le chef de l’Etat américain Joe Biden comprend 90 tonnes « d’aide létale, y compris des munitions pour la ligne de front de défense de l’Ukraine ». Notons que cette livraison d’armes provenant des Etats-Unis intervient après une rencontre entre les chefs des diplomaties russe et américaines à savoir Sergueï Lavrov et Anthony Blinken, le vendredi 21 janvier 2021.

Berlin a refusé de fournir des armes à Kiev

Au cours de ce sommet qui a eu lieu à Genève, le secrétaire d’Etat américain avait notamment promis une réponse « unie, rapide et sévère » à son homologue russe si Moscou envahit l’Ukraine. Pour rappel, contrairement à Washington et Londres, Berlin avait refusé de fournir des armes à Kiev. L’Allemagne avait préféré annoncé la livraison d’un hôpital de campagne, à partir du mois de février prochain. Cette décision avait été critiquée par le plus haut diplomate ukrainien Dmytro Kuleba, hier samedi, qui avait appelé l’Allemagne à arrêter de « saper l’unité » et d’ « encourager Vladimir Poutine ».